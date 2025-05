Nininho Vaz Maia suspeito de integrar rede de tráfico tem agenda em festas da região

Nininho Vaz Maia vai marcar presença em pelo menos três palcos da região nas próximas semanas: na Feira de Maio em Azambuja, na Feira Nacional de Agricultura em Santarém e nas Festas de Abrantes. Cantor é suspeito de integrar rede de tráfico internacional de droga.

O cantor de flamenco Nininho Vaz Maia, que foi constituído arguido no âmbito da operação SKYS4ALL, que investiga uma alegada rede de tráfico internacional de droga por via aérea, é cabeça de cartaz em pelo menos três festas da região: na Feira de Maio, que decorre de 22 a 26 de Maio em Azambuja; na Feira Nacional de Agricultura, que se realiza entre 7 e 15 de Junho em Santarém; e nas Festas de Abrantes, que ocorrem de 6 a 14 de Junho.

Na Feira de Maio, Nininho, que após interrogatório judicial ficou sujeito à medida de coacção menos gravosa, a de termo de identidade e residência, sobe a palco a 24 de Maio, junto à Escola Boavida Canada. Em Santarém, a actuação está prevista para a noite de 13 de Junho no Centro Nacional de Exposições. Em Abrantes, o cantor dos estilos pop e flamenco actua na noite de 14 de Junho no Palco Manuel Maurício no Aquapolis Sul.

No âmbito deste inquérito, Nininho Vaz Maia foi um dos alvos das buscas realizadas pela Polícia Judiciária (PJ), estando indiciado dos crimes de tráfico de droga e de branqueamento de capitais, indicou anteriormente fonte policial à Lusa. A equipa de Nininho Vaz Maia, por sua vez, afirmou que o cantor, de 37 anos, é inocente e que está a colaborar com a Justiça. “Importa deixar absolutamente claro que o Nininho está inocente e que confiamos plenamente na Justiça e estamos certos de que tudo será esclarecido com brevidade. Reafirmamos total disponibilidade para colaborar com as autoridades em tudo o que for necessário, mas rejeitamos qualquer associação precipitada”, lê-se no comunicado.