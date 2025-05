Recolha de sangue sexta-feira em Santarém

Iniciativa está agendada para dia 16 de Maio, no restaurante Adiafa, no Campo Infante da Câmara, em Santarém.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai promover mais uma campanha de recolha de sangue em Santarém, agendada para sexta-feira, 16 de Maio, no restaurante Adiafa, no Campo Infante da Câmara. A iniciativa decorre entre as 15h00 e as 19h30 e conta com a habitual colaboração de uma equipa do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

A contribuição de cada dador é essencial para garantir que os hospitais e centros de saúde tenham suprimentos suficientes para atender às necessidades dos pacientes. Podem dar sangue com mais de 18 anos e peso superior a 50 quilos que estejam em boa condição de saúde. A primeira dádiva após os 60 anos e dádivas para pessoas com mais de 65 anos, dependem de critério médico.