Sessão sobre defesa da floresta contra incêndios

A Câmara de Torres Novas, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, com o apoio da Junta de Freguesia de Assentis e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, vai promover no dia 16 de Maio, a partir das 19h00, uma acção de sensibilização de defesa da floresta contra incêndios na Junta de Freguesia de Assentis. A iniciativa tem entrada livre.