Tuna Templária de Tomar celebrou 25 anos de história e tradição

Aniversário foi comemorado com uma gala no Cine-Teatro Paraíso Tomar. Com uma sala praticamente cheia, a noite foi recheada de grandes momentos, onde não faltou animação e emoção.

A Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar celebrou 25 anos de história e tradição com a realização de uma gala no Cine-Teatro Paraíso. O espectáculo decorreu na noite de sábado, 3 de Maio. Com uma sala praticamente cheia, a noite foi recheada de grandes momentos, onde não faltou animação e emoção. Presentes na gala estiveram também antigos elementos da Tuna Templária, o que tornou a festa ainda mais nostálgica. O espectáculo contou ainda com a presença de vários grupos musicais: Grupo de Serenatas Rosas Negras, Tomar-lhe o Gosto, Cavaleiras de Sellium - a Tuna Feminina do IPT, Francisco Costa (Fado de Coimbra) e os Quinta do Bill. O final da festa ficou marcado pela apresentação da Tuna Templária do IPT, que cantou os parabéns em palco.

Fundada a 4 de maio de 2000, a Tuna Templária tem sido um pilar da vida académica e cultural da cidade de Tomar, perpetuando tradições, promovendo a música, e reforçando os laços entre estudantes e a comunidade. Ao longo de duas décadas e meia, a Tuna Templária conquistou o respeito e a admiração não apenas no meio académico e comunidade tomarense, mas também no cenário musical nacional e internacional. Com um vasto repertório que combina música tradicional portuguesa, temas contemporâneos e arranjos originais, a Tuna Templária tem emocionado públicos por onde passa.