ULS Médio Tejo abre concurso para contratar 24 médicos especialistas

Instituição abriu concurso para a contratação de médicos de várias especialidades, como Medicina Interna, Cirurgia Geral, Pediatria, Anatomia Patológica, Anestesiologia, Cardiologia, entre outras.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo, com sede em Torres Novas, abriu concurso para contratar 24 médicos especialistas para as suas equipas, anunciou a instituição. Em comunicado, a ULS do Médio Tejo, entidade que assegura cuidados de saúde primários e hospitalares a cerca de 170 mil pessoas, indica que o concurso aberto contempla a contratação de médicos em diversas especialidades, das quais se destacam a Medicina Interna, com o maior número de vagas (cinco), a Cirurgia Geral e a Pediatria (ambas com duas vagas). Ainda de acordo com a ULS, estas especialidades podem “beneficiar de incentivos salariais”. O concurso abrange ainda vagas para as áreas de Anatomia Patológica, Anestesiologia, Cardiologia, Ginecologia/Obstetrícia, Imunoalergologia, Imuno-hemoterapia, Medicina Intensiva, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia e Psiquiatria.

Na nota, a ULS Médio Tejo salienta que os profissionais de saúde irão exercer funções em três hospitais com “instalações modernizadas” e com uma “localização estratégica”, no centro do país, a pouco mais de uma hora de Lisboa. As “oportunidades de crescimento profissional” são outro dos “pontos fortes” destacados pela ULS, que tem actualmente seis Centros de Responsabilidade Integrados (CRI), “apoiando a autonomia das equipas”, e um Centro de Investigação e Inovação Clínica, com uma “gestão participada com acolhimento dos projectos apresentados pelos seus profissionais”.

A ULS Médio Tejo dá resposta directa a cerca de 169.270 utentes dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei, concelhos dos distritos de Santarém e Castelo Branco. A estrutura possui três hospitais: Abrantes, Tomar e Torres Novas, separadas entre si por cerca de 30 quilómetros.