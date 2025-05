VFX une-se à campanha contra os maus-tratos na infância

O Município de Vila Franca de Xira, em parceria com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), promoveu uma acção simbólica no âmbito da campanha “Abril, Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”. No largo dos paços do concelho formou-se um laço humano azul, símbolo da luta contra os maus-tratos a crianças. A iniciativa contou com a participação de autarcas, técnicos de diversas entidades que intervêm na área da infância, forças de segurança e membros da comunidade. Ao longo do mês de Abril, a CPCJ de Vila Franca de Xira, em conjunto com parceiros locais, desenvolveu várias acções de sensibilização para esta temática.