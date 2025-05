Alverca em festa com a subida à I Liga 21 anos depois

O Alverca SAD não desperdiçou a oportunidade e venceu o último jogo do campeonato da II Liga de futebol, garantindo, com o segundo lugar conseguido, o regresso ao patamar maior do futebol nacional duas décadas depois.

O Futebol Clube de Alverca SAD venceu na sexta-feira, 16 de Maio, o Portimonense, por 2-1, em jogo da 34.ª jornada da II Liga, e garantiu a subida directa ao principal escalão do futebol português 21 anos depois. Numa ponta final de campeonato sensacional, que culminou com a quinta vitória consecutiva, os golos de David Bruno, aos 15 minutos, e de Fernando Varela, aos 63, selaram o segundo lugar e a subida de divisão do Alverca, apesar do Portimonense ter ainda reduzido para 2-1.

A formação comandada por Vasco Botelho da Costa contou com um apoio incessante dos adeptos e também de figuras históricas do clube como o ex-presidente Luís Filipe Vieira, ou o do treinador e ex-jogador Rui Vitória, que orienta o Panathinaikos, da Grécia.

Alverca celebrou o regresso à I Liga de futebol com uma festa enorme. Milhares de adeptos juntaram-se no final do jogo numa ‘fan zone’ erguida nas imediações do estádio do Alverca para celebrarem com os jogadores e equipa técnica dos ribatejanos, dando largas à euforia.

Após a festa que teve lugar no centro do relvado, assim que terminou o jogo frente aos algarvios, muitos adeptos fizeram questão de felicitar a equipa, que subiu a um palco montado junto ao estádio e que contou com ecrã gigante e ‘disc-jockey’.

Chamados um a um, os jogadores não esconderam a alegria pela histórica subida à I Liga de futebol 21 anos depois. No palco, o timoneiro da equipa, Vasco Botelho da Costa agradeceu o apoio dos adeptos. “Todos juntos conseguimos meter o Alverca na I Liga. Estamos de parabéns. Não se afastem do clube porque o Alverca vai ficar na I Liga muitos anos”, admitiu.

No meio de bandeiras e potes de fumo vermelhos e azuis, as cores do emblema ribatejano, os adeptos não pararam de entoar: “o Alverca é de primeira! o Alverca é de primeira!”. O experiente defesa-central Fernando Varela, de 37 anos, admitiu que a subida do Alverca ao primeiro escalão do futebol português representa muito para o grupo. “Não era suposto estarmos aqui, mas é fruto do trabalho de todos os que estão envolvidos no Alverca. Foi um ano difícil, de altos e baixos, mas agarrámo-nos uns aos outros e hoje estamos aqui a festejar a subida com os adeptos”, adiantou.

Outro dos jogadores mais maduros do plantel, o central ítalo-venezuelano Sema Velázquez, mostrava-se muito feliz. “É um feito grande, pois o Alverca regressa à I Liga depois de muito tempo afastado. No início da época ninguém acreditava que iríamos atingir este objectivo, mas a verdade é que conseguimos”, afirmou.