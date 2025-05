Atletas da Chamusca garantem qualificação para nacional de Powerlifting

João Caneco, Maria Yultsova e Horácio Ruivo participaram no Campeonato Regional da Zona Centro de Powerlifting.

Castelo Branco acolheu o Campeonato Regional da Zona Centro de Powerlifting, competição organizada pela Associação Portuguesa de Powerlifting e que teve três representantes da Chamusca que garantiram lugar no Nacional, marcado para 4 e 5 de Outubro, no Sports Power Expo Festival, na Maia.

João Caneco, competindo em Bench Press Master 1 (-105 kg), levantou 172,5 quilos, conquistando o primeiro lugar na sua categoria. Horácio Ruivo, na prova de Powerlifting Master 3 (-66 kg), estabeleceu um novo recorde pessoal ao totalizar 332,50 quilos, assegurando também o primeiro posto. A atleta Maria Yultsova, que participou como convidada em Powerlifting Master 1, dominou a competição com um total de 330 quilos, garantindo mais um primeiro lugar para os atletas da Chamusca. Com estes resultados, os três atletas estão agora com os olhos postos no Nacional, onde tentarão repetir o sucesso alcançado em Castelo Branco.