João Vieira bate recorde nacional dos 35 km marcha aos 49 anos

O atleta olímpico João Vieira, de Rio Maior, melhorou no domingo, 19 de Maio, o recorde nacional dos 35 quilómetros marcha, que já lhe pertencia, para as 2:31.41 horas, durante o Europeu por equipas em Podebrady, na República Checa.

João Vieira, de 49 anos, foi 17.º classificado e fixou novo máximo, um minuto e 42 segundos melhor do que a anterior marca, que tinha definido em 2022, em prova dominada pelo italiano Massimo Stano, novo recordista mundial com 2:20.43.

Quinto classificado nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, os quintos em que competiu (em Sydney2000 esteve doente), João Vieira é também recordista nacional nos 10, nos 20 e nos 50 quilómetros marcha, esta última distância a que o levou a ser prata nos Mundiais Doha2019.

Na competição feminina, Inês Mendes foi nona classificada, com recorde pessoal, de 2:56.41 horas, e tornou-se a segunda melhor portuguesa de sempre, atrás apenas de Inês Henriques, atleta também de Rio Maior.