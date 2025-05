Mação FC conquista o triplete no futsal distrital

Em mais uma final resolvida no desempate por grandes penalidades, o Mação FC levou novamente a melhor sobre o Vitória de Santarém.

O Mação Futebol Clube conquistou a Supertaça Futsal Masculinos 2024-2025 da Associação de Futebol de Santarém ao vencer no sábado, 17 de Maio, o Vitória de Santarém por 5-3, no desempate por grandes penalidades, após um empate 2-2 no tempo regulamentar.

O desafio decorreu no Pavilhão Gimnodesportico de Minde. Com este troféu, o clube de Mação faz o triplete, vencendo o campeonato distrital, a Taça de Futsal e, agora, a Supertaça.