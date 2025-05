Rugby Clube de Santarém subiu ao principal campeonato da modalidade

Ao vencer a final do Campeonato Nacional 1, o Rugby Clube de Santarém garantiu a promoção à Divisão de Honra.

O Rugby Clube de Santarém venceu a final do Campeonato Nacional 1, frente ao Setúbal, por 30-27, e garantiu a subida à Divisão de Honra, principal escalão da modalidade. Num desafio disputado na tarde de sábado, 17 de Maio, no Estádio do Jamor, o Rugby Clube de Santarém conquistou o título do CN1 ao derrotar o CR Setúbal na final disputada no Centro de Alto Rendimento do Jamor. A primeira parte demonstrou um grande equilíbrio entre as duas equipas, com o marcador a registar 13-10, a favor do RC Santarém. No final, o marcador fixava-se em 30-27, garantindo a vitória e o título para a equipa ribatejana, que já perseguia esse feito há algumas épocas.