Apanha da espiga marca mais uma Ascensão na Chamusca

A apanha da espiga é conhecida como uma das mais importantes tradições do concelho da Chamusca. Realizada na Quinta-feira de Ascensão, simboliza a ligação que existe entre o povo e a terra em plena Primavera. Este ano a tradição revive-se no dia 29 de Maio, organizada pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. O evento é conhecido como o símbolo mais importante e especial dos costumes e tradições do concelho”, marcando as festas anuais da Chamusca.

Este ano o programa tem início pelas 8h00 da manhã com concentração junto ao Jardim Joaquim Maria Cabeça (Jardim Maria Vaz). Meia hora depois, os participantes seguem para os campos em carroças, charretes, de bicicleta ou a pé, para começar a apanha da espiga. A jornada termina com um lanche partilhado, a partir das 10h00.

O ramo de espiga é constituído por três malmequeres amarelos, três papoilas, um ramo de oliveira em flor, um esgalho de videira com cacho em formação, um pé de alecrim ou de rosmaninho florido e três espigas de trigo. Cada um destes objectos é um símbolo carregado de significado. As espigas querem dizer fartura de pão; os malmequeres, riqueza; as papoilas, amor e vida; a oliveira, azeite e paz; a videira, vinho e alegria e o alecrim ou rosmaninho, saúde e força.

Com um convite dirigido a toda a população, a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande incentiva à participação nesta importante tradição ribatejana.