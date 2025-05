Alenquer paga das facturas mais caras do país mas perde água todos os meses

O mais recente relatório da Águas de Alenquer volta a destacar um número elevado de roturas em várias freguesias do concelho. A CDU critica a ausência de investimentos na renovação da rede.

O relatório das Águas de Alenquer (ADA) volta a evidenciar um número elevado de roturas, sobretudo nas freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, Carregado e Cadafais, e na União de Freguesias de Alenquer. O assunto foi, uma vez mais, levantado em reunião da Câmara Municipal de Alenquer pelo vereador da CDU, Ernesto Ferreira, que lamenta a falta de investimentos na rede para minimizar os problemas. “A empresa não está a cumprir o contrato porque não renova a rede. Volto a chamar a atenção para este facto e solicito ao executivo se sabe a razão pela qual há rebentamentos constantes e roturas nestas zonas. Temos as facturas de água mais caras do país e não nos podemos dar ao luxo de ter perdas de água constantes”, alertou o autarca.

A maioria socialista reconhece o problema e garante que, sempre que ocorre uma obra de asfaltamento, aproveita para renovar as condutas de água. O vice-presidente do município, Tiago Pedro (PS), explica que a vibração provocada por veículos pesados origina problemas na rede. Noutros casos, as roturas devem-se à idade das condutas. “Os relatórios evidenciam a necessidade premente de investir na rede. No Carregado é natural que tenha havido mais problemas, porque era a nossa rede mais antiga. Já não é tão natural que aconteça em Abrigada e Cabanas de Torres. Há que investigar e perceber o que se passa”, sublinhou o autarca.

O MIRANTE questionou a ADA sobre a percentagem de perdas de água e se estão a ser tomadas medidas para mitigar os problemas mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.