Apoio de 60 mil euros à Associação Sector 9 sem unanimidade na Câmara de Santarém

PS absteve-se na atribuição de subsídio extraordinário à Associação Sector 9, pelas actividades desenvolvidas em colaboração com o município durante as últimas Festas de São José.

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio extraordinário de 60 mil euros à Associação Sector 9, que explora a Praça de Touros Celestino Graça, em Santarém. A proposta foi aprovada pelo PSD e pelo Chega, com abstenção da bancada do PS. Conforme se lê na informação do serviços presente ao executivo, o montante solicitado destinou-se, “ao desenvolvimento de um conjunto de actividades taurinas, que visam a promoção da cultura taurina junto dos habitantes e visitantes do concelho de Santarém”.

No mesmo documento informa-se que a Associação Sector 9 colaborou com a Câmara de Santarém na organização de diversas actividades, designadamente no decorrer das Festas de São José, como a realização de actividades de comunicação, divulgação e promoção das festas, promoção e realização de cortejo etnográfico e desfiles equestres e dinamização da caseta convívio do município de Santarém.

Refere-se ainda na mesma informação que a Associação Sector 9 “apresenta-se como uma entidade sem objectivos de natureza financeira e movida com responsabilidade e compromisso, com a missão de garantir a preservação, permanência e a pureza da cultura taurina em Santarém e no país e defender os valores da cultura portuguesa, proporcionando uma maior proximidade ao mundo rural e a toda a biodiversidade em volta do toiro bravo”.

A proposta não colheu unanimidade e a vereadora do Chega, Manuela Estêvão, fez questão de dizer que o apoio faz todo o sentido e que até “devia ir mais além”, já que a Sector 9 não tem fins lucrativos. O presidente da câmara, João Leite (PSD), entendeu que o montante “é bastante razoável” e superior ao do ano anterior, referindo que a associação também obteve receitas das actividades desenvolvidas nas festas. Já o vereador do PS Manuel Afonso disse que o apoio agora aprovado, somado a outros, “é bastante significativo”, justificando assim a posição de abstenção do Partido Socialista.