Bandeira Azul na praia dos Olhos de Água em Alcanena

O município de Alcanena vai hastear este ano, pela primeira vez, na praia fluvial dos Olhos de Água, a Bandeira Azul, galardão de qualidade ambiental que a autarquia perseguia desde 2022 e que integra um projecto de valorização territorial. “É um trabalho com três anos, um trabalho de persistência e de dedicação dos nossos colaboradores”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Alcanena, no distrito de Santarém, sublinhando que a praia, junto à nascente do rio Alviela, “existe desde 1999, nunca teve Bandeira Azul, e perdeu, inclusivamente a designação de espaço balnear, em 2009”.

“Temos um plano para aquela praia, que será uma das principais, ou talvez a principal porta de entrada de turistas no parque natural das Serras da Aire e Candeeiros, mas para isso é necessário um trabalho consistente e é isso que nós estamos a fazer, criando um parque de acolhimento dos utilizadores, que já está construído, dando condições àquela praia do ponto de vista do controlo da qualidade da água e da presença de nadadores-salvadores”, declarou o autarca.

Para o autarca, a conquista da Bandeira Azul é “motivo de regozijo”, mas também implica, “sobretudo, muita responsabilidade” na condução e gestão do processo. “Nós temos de respeitar o ecossistema dos rios, temos de respeitar as nossas margens, hoje há técnicas de renaturalização das margens, e isso foi feito quando nós criámos o passadiço, a própria praia, e o parque de estacionamento”, disse o autarca, para quem “as praias devem ter um ecossistema próprio de um rio”.

O município de Alcanena, em coordenação com a APA/ARHTO, implementou em 2022 um programa de monitorização da qualidade da água, que culminou, em Dezembro de 2024, com o pedido de designação da praia fluvial dos Olhos de Água como água balnear de interior, classificação perdida em 2009. A recuperação desta designação permitiu, em sequência, a apresentação da candidatura da praia fluvial ao Programa Bandeira Azul.

A nascente do rio Alviela espraia uma zona de águas límpidas, junto ao local onde está o Centro de Ciência Viva – Carsoscópio, e por onde passam os caminhos de Santiago e de Fátima. O nome “Olhos de Água” faz referência aos vários pontos de saída da nascente do Alviela (um permanente e outro, junto ao principal, temporário).