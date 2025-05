ExpoÉgua na Golegã tem cada vez mais impacto no concelho e na região

Com 25 anos de história, a ExpoÉgua conta com um orçamento que ronda os 60 mil euros e é a segunda maior feira do concelho da Golegã, a seguir à Feira Nacional do Cavalo.

A ExpoÉgua regressou à Golegã para uma edição dedicada à valorização do cavalo, em especial o Lusitano, num investimento de cerca de 60 mil euros da câmara municipal. “Este é um evento que obriga os participantes e visitantes a permanecerem vários dias na vila. Isso traduz-se em dormidas nos alojamentos locais, refeições na restauração, compras no comércio e, no fundo, um estímulo directo à economia”, sublinhou o vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa. Paralelamente decorreu também a 3.ª edição do Festival da Biosfera, com o objectivo de promover o que há de melhor na região, disse o autarca. “Queremos valorizar os nossos recursos naturais, como os rios Alviela, Almonda e Tejo, e dar a conhecer a origem de produtos que muitos portugueses consomem sem saber que vêm daqui”, frisou.

A Expoégua incluiu concursos de avaliação de éguas e poldros, provas de equitação e saltos de obstáculos, com a participação de criadores de norte a sul do país. Paralelamente, os visitantes degustaram peixe do rio, vinhos e azeites da região, bem como produtos endógenos produzidos na Golegã, como milho e nozes. O programa incluiu ainda espectáculos musicais, com fado, concertos, DJs e atuações de grupos etnográficos locais, bem como diversas iniciativas de divulgação ambiental e cultural. Um dos momentos simbólicos do evento foi a Romaria de São Martinho, que juntou cavaleiros de vários pontos do país num percurso definido anualmente pelo “romeiro-mestre”.