Legislativas 2025: região virou à direita com vitória da aliança PSD/CDS, reforço do Chega e colapso do PS

A coligação entre PSD e CDS ganhou um deputado pelo círculo eleitoral de Santarém à custa dos socialistas e o Chega manteve os três eleitos que tinha conseguido nas legislativas do ano passado, vencendo em mais de metade dos concelhos.

A coligação PSD/CDS elegeu os deputados Fernando Alexandre, João Moura, Isaura Morais e Ricardo Oliveira e subiu para quatro os seus representantes pelo círculo eleitoral de Santarém no Parlamento. A AD teve 30,60% correspondentes a 74.716 votos.

O Chega afirmou-se como segunda força política e manteve três deputados por Santarém, tendo sido eleitos Pedro Correia, José Dotti e Catarina Salgueiro da Costa. Com 68.687 votos, o partido de André Ventura teve 28,13 %.

O Partido Socialista foi o grande derrotado da noite, perdendo um deputado face às legislativas do ano passado, elegendo apenas Marcos Perestrelo e Hugo Costa. O PS, partido hegemónico a nível autárquico na região, teve apenas 22,75 % em resultado dos 55.545 votos obtidos.

Chega vence na maioria dos concelhos do distrito de Santarém

O Chega consolidou-se eleitoralmente no distrito de Santarém, à semelhança do que aconteceu no país, tendo vencido em 11 dos 21 concelhos do distrito de Santarém, a maior parte deles bastiões de esquerda. O Chega foi o partido mais votado em Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Entroncamento, Golegã, Salvaterra de Magos e Vila Nova da Barquinha.

A aliança PSD/CDS conseguiu a vitória em Santarém, Ourém, Tomar, Torres Novas, Alcanena, Mação, Ferreira do Zêzere, Sardoal e Rio Maior, vários deles municípios governados pelos social-democratas. Em Coruche, o PS conseguiu a única vitória entre os 21 concelhos do distrito de Santarém.

Ainda na área de abrangência de O MIRANTE, mas já no distrito de Lisboa, o Chega venceu também em Vila Franca de Xira, Azambuja e Alenquer. O PSD/CDS venceu em Arruda dos Vinhos.