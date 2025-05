Presidente da Águas de Santarém dá conferência

O presidente do conselho de administração da empresa municipal Águas de Santarém, Ramiro Matos, é o orador da próxima conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está marcada para quinta-feira, 22 de Maio, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém. O tema da comunicação é “ESG (Environmental, Social and Governance) – As siglas da moda ou a evolução histórica da sustentabilidade?”. A iniciativa pode também ser acompanhada através da plataforma online Zoom.