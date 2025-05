Alcobertas assinalou elevação a vila e aniversário dos escuteiros

Alcobertas assinalou o 26º aniversário da sua elevação a vila e o 24º aniversário do Agrupamento 1187 de Escuteiros de Alcobertas. A comemoração juntou autarcas da freguesia e do município de Rio Maior, escuteiros e população no Pavilhão Susana Feitor, para cantar o ‘parabéns a você’ e partir o bolo de aniversário.