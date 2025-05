Aluno agredido com golpe mata-leão durante visita de estudo a Santarém

Onde se aprendem golpes de “mata leão”? Onde se aprendem inúmeras formas de fazer tudo? Reflictam. Não há filtros na Internet que vençam as pesquisas e partilhas entre miúdos. Tudo se consegue: grupos de WhatsApp onde são criados com actos de violência. Miúdos que pela imaturidade não sabem filtrar e perceber as mensagens e as pesquisas. Também é preciso que existam pais atentos ao que os rodeia, ou enquanto se fecham horas nos quartos, com o círculo de amigos.

Estamos actualmente a viver uma época em que os telemóveis fazem parte como agentes facilitadores da comunicação entre colegas e escola, nomeadamente para trabalhos escolares, tal como são criados grupos entre pais e professores. Não imaginam a quantidade de adolescentes com perturbação do sono, do comportamento, ansiedades, medos, que surgem subitamente e cujos pais (alguns) não encontram resposta. Não tenho dúvidas que não podemos dizer que hoje é apenas a família que é disfuncional, porque nem todas o são.

Peço para estarem atentos, falem com os vossos filhos, muitas destas situações se devem a incapacidade de gerir e interpretar o que vêem e falam entre eles...

Sandra Ferreira