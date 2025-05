ASAE de Santarém desmantela circuito ilegal de bivalves

Rede de depuração e venda ilegal de bivalves, que operava na Nazaré e nas Caldas da Rainha, foi desmantelada pela ASAE, que apreendeu cerca de 4.400 euros em moluscos.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) adianta que, numa operação de fiscalização realizada pela Unidade Regional do Sul, através da Unidade Operacional de Santarém, detectaram um centro ilegal de depuração e expedição de moluscos bivalves a “operar sem o necessário licenciamento”. A depuradora estava a operar “sem o Número de Controlo Veterinário (NCV), requisito legal para garantir o cumprimento das normas de segurança alimentar e das disposições legais estabelecidas nos regulamentos europeus aplicáveis, assegurando, assim, a confiança dos consumidores e o controlo eficaz por parte das autoridades de controlo oficial de géneros alimentícios”, de acordo com a ASAE.

Na operação, realizada no âmbito de uma investigação direccionada à depuração, expedição e comercialização de Moluscos Bivalves Vivos (MBV’s), nos concelhos da Nazaré e das Caldas da Rainha, foi também detectado um estabelecimento ilegal que recolhia e comercializava “moluscos bivalves em incumprimento dos requisitos legais de manuseamento destes produtos, bem como em violação das condições higiossanitárias exigidas para géneros alimentícios”, é acrescentado na nota de imprensa. Ainda segundo a ASAE, nos dois locais foram apreendidos mais de 310 quilos de marisco, dos quais “140 quilos de amêijoa-macha, 102 quilos de percebes, 46 quilos de lapas, 19 quilos de camarão e quatro quilos de lingueirão”. No total, o valor dos moluscos e bivalves aprendidos, ascende a cerca de 4.400 euros.