Cartaxo vai ter Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes

A Câmara Municipal do Cartaxo vai investir cerca de 7.800 euros na criação do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM). Este serviço surge no âmbito do Plano Municipal da Integração Migrantes, aprovado em Novembro de 2024 pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e que prevê a aplicação de planos nos 11 municípios da comunidade.

Em reunião do executivo camarário, a vereadora Maria Vinagre justificou a aplicação deste plano pela “necessidade de responder de forma eficaz às oportunidades e desafios na integração de migrantes no concelho”, afirmando que o número de migrantes com estatuto legal no concelho do Cartaxo aumentou 53% entre 2021 e 2023.

O espaço de atendimento social de proximidade com vista ao acolhimento, informação e apoio de migrantes e requerentes de protecção internacional deverá entrar em funcionamento até ao final de Setembro, nas instalações da acção social do município. A vereadora explicou que o plano pretende contribuir para o fortalecimento da coesão social, valorização da diversidade cultural e promoção do desenvolvimento local sustentável. A medida foi aprovada por unanimidade na reunião de câmara.