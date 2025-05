Esclarecimento e tributo à Presidência e à Vereação da Câmara de Santarém

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém possui três monumentos nacionais, mas nada recebe do Estado para os manter. Nem um cêntimo. Destarte, andou bem a Câmara ao apoiar a Igreja de Jesus Cristo, porque é um monumento ao serviço da comunidade e afecto ao culto religioso. Acresce que tal apoio, previsto desde 2023, só agora foi aprovado, porquanto apenas em Fevereiro deste ano a Misericórdia obteve parecer favorável do Ministério da Cultura para a realização das obras.

Entretanto, só em 2023, gastámos mais 620 mil euros do que recebemos para cuidar de crianças, de jovens e de adultos, nossos utentes, nosso foco principal e “pedras vivas” da missão idealista que nos norteia. Em 2024, a diferença passou para mais de 300 mil. Em dois anos, a Misericórdia gastou, assim, cerca de um milhão de euros a mais do que recebeu do Estado e das Famílias para cuidar dos seus utentes.

Como foi considerado algo invulgar o contributo do Município, procedemos a este esclarecimento, aproveitando para prestar tributo de gratidão aos senhores Presidente e Vereadores escalabitanos pela sua visão solidária.

José Miguel Correia Noras

(Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém)