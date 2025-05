Escola Jácome Ratton de Tomar festeja 141 anos ao serviço da comunidade

Cerimónia oficial decorreu na manhã de 19 de Maio, na Escola Secundária com 3º Ciclo Jácome Ratton, em Tomar.

A Escola Secundária com 3º Ciclo Jácome Ratton assinala, no presente ano, o seu 141º aniversário. As cerimónias comemorativas oficiais tiveram lugar na manhã de segunda-feira, 19 de Maio, nas instalações da escola. A sessão arrancou com o cantar do hino da escola, seguindo-se o hastear da bandeira e, por fim, a partilha de um bolo de aniversário com a comunidade. Estiveram presentes o director do Agrupamento de Escolas Templários, Paulo Macedo, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e o presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Hugo Costa, entre outras personalidades.

Paulo Macedo agradeceu a presença de todos os convidados e em particular aos alunos e professor que conceberam uma faixa, que se encontra na entrada da escola, alusiva aos 141 anos. “Deixar a mais sincera gratidão porque o vosso talento é também motivo de orgulho para toda a comunidade educativa”, sublinhou o director do Agrupamento de Escolas Templários.

As comemorações do aniversário começaram na sexta-feira, 16 de Maio, com a realização de um concerto da Banda Republicana Marcial Nabantina, que decorreu no Auditório Jácome Ratton.