Inscrições abertas para as Férias Desportivas em Alenquer

As Férias Desportivas regressam no Verão como oferta ocupacional para os alunos do concelho de Alenquer em tempo de pausa escolar, entre 30 de Junho e 1 de Agosto. Todas as actividades promovidas em parceria com as associações desportivas destinam-se a jovens entre os 6 e os 18 anos. As inscrições estão abertas até a duas semanas antes do arranque de cada actividade que decorre entre as 8h30 e as 18h30 (de 2ª a 6ª feira).

As crianças e jovens têm a possibilidade de experimentar nove diferentes modalidades: futebol, hóquei em patins, judo, pentatlo moderno (multiactividades), basquetebol, futsal, ginástica, equitação e dança. Cada semana de actividade tem o custo de 60 euros sendo que o valor da participação inclui t-shirt, seguro, almoço, lanche, diploma e entradas nas actividades paralelas.

O Sport Alenquer e Benfica, a Associação de Judo de Alenquer, a Sociedade Recreativa do Camarnal, o Alenquer Basket Clube, a Associação Desportiva do Carregado, a Associação Equestre Ferradura do Alão e o Atouguia Futebol Clube são as associações que dinamizam as actividades, organizadas pelo Município de Alenquer. Em 2024, as Férias Desportivas chegaram a 424 crianças e jovens, de acordo com o município.