Jovem morre em despiste na EN10 perto de Samora Correia

Um jovem de 25 anos morreu na sequência de um despiste de um automóvel ligeiro ao fim da manhã de sábado, 17 de Maio, na Estrada Nacional (EN) 10, que liga Samora Correia e a rotunda do Infantado, confirmou a O MIRANTE fonte da Protecção Civil. O despiste ocorreu pelas 12h11 e o condutor, o único ocupante do veículo, não resistiu ao sinistro. A viatura ficou imobilizada fora da faixa de rodagem, adiantou fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil. O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira. O acidente ocorreu a cerca de 7,5 quilómetros da rotunda do Infantado, que faz ligação para a região do Alentejo e com as zonas de Coruche e de Alcochete. No local estiveram vários meios de prestação de socorro, nomeadamente 12 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros voluntários de Samora Correia e Benavente, assim dois elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Vila Franca de Xira e uma patrulha da GNR.