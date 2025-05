Mais 25% de empresas com estatuto PME Líder em Tomar

O Município de Tomar revela que as empresas do concelho reconhecidas com o estatuto de PME Líder 2024, ascendem a um total de 30, tendo registado um crescimento de 25%. Os dados relativos ao concelho mostram que o volume de negócios cresceu em 8,29% e que as exportações aumentaram 22,44%. Por sector de actividade, metade destas empresas são da área do comércio, seguindo-se a indústria com 33,3%. O sector do turismo representa 10% seguindo-se a construção e imobiliário e os serviços com a restante percentagem. O volume de negócios total das 30 empresas foi de cerca de 142 milhões de euros, sendo que 11,6 milhões resultaram de exportações.

O estatuto PME Líder é um selo de reputação criado pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação para distinguir o mérito das pequenas e médias empresas nacionais com desempenhos superiores. É atribuído em parceria com o Turismo de Portugal (no caso das empresas do sector do turismo), um conjunto de bancos parceiros e o Grupo Banco Português de Fomento, tendo por base as melhores notações de rating e indicadores económico-financeiros.

As PME Líder têm acesso a um conjunto de benefícios, como condições especiais a produtos financeiros e a uma rede de serviços, a facilitação da relação com a banca e o prestígio associado à marca PME Líder na relação com os seus clientes, fornecedores e afins.