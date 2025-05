Romaria ao Santuário do Senhor Jesus da Boa Morte

Em Povos, concelho de Vila Franca de Xira, assinala-se a Quinta-feira de Ascensão, no dia 29 de Maio

No Feriado Municipal de Vila Franca de Xira, Quinta-Feira da Ascensão, 29 de Maio, volta a realizar-se a romaria ao Santuário do Senhor Jesus da Boa Morte, em Povos, uma festividade de raízes centenárias. A organização é da Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte, com o apoio da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira e da câmara municipal. Os peregrinos encontram-se no largo do pelourinho de Povos pelas dez da manhã e sobem, alguns a pé, os dois quilómetros até ao alto do Santuário do Senhor Jesus da Boa Morte, onde decorre uma missa, seguida de procissão em torno do santuário e a bênção dos campos, da cidade e do miradouro. Segundo o que é divulgado, a capela onde decorre a cerimónia tinha o nome de Santa Maria dos Povos, cuja festividade se celebrava todos os anos após o Domingo de Pascoela. A devoção à imagem do Senhor da Boa Morte é anterior ao século XVIII e deu-se com a descoberta, nas proximidades da igreja, de uma imagem de Jesus Cristo morto. A devoção à imagem implantou-se no seio dos ribatejanos e, quando a igreja foi reconstruída, após o terramoto de 1755, o seu nome alterou-se de Santa Maria dos Povos para capela do Senhor da Boa Morte.