Tomar assina protocolos com freguesia para combate a incêndios rurais

A Câmara de Tomar aprovou, na mais recente reunião do executivo, o teor dos protocolos a assinar entre o município e as juntas de freguesia do concelho, com vista à operacionalização dos kits de primeira intervenção no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR). Os kits incluem equipamentos essenciais para a contenção inicial do fogo, como mangueiras e bombas manuais para lançar água, ferramentas como pás, picaretas e foices para criar barreiras de segurança e combater o fogo, e equipamentos de protecção individual, como capacetes, óculos de protecção, roupas resistentes ao fogo e botas de segurança.

Na sequência desta medida, expressa no Plano Municipal de Combate a Incêndios, a câmara tem vindo a dotar as juntas de freguesia com os kits, que devem estar disponíveis em permanência durante o período do DECIR, nos níveis III e IV, de 1 de Junho a 30 de Setembro. Deste modo, as juntas, caso seja detectada alguma ignição, podem responder de forma mais célere e eficaz, até que cheguem reforços ao local.

Os protocolos prevêem que o município forneça 200 litros de gasóleo por mês, por kit de primeira intervenção, para além daquele que seja fornecido em caso de ocorrência na respectiva freguesia. A câmara vai garantir formação anual aos elementos que operam com o kit, em cada freguesia, sendo ainda acompanhados por parte do gabinete técnico florestal. O município vai assumir ainda o pagamento da água utilizada em caso de accionamento do kit e avaliar anualmente a degradação do material utilizado, apoiando a sua substituição.