Um preso e outro com apresentações por roubo com faca em Santarém

A PSP de Santarém deteve dois homens, no dia 12 de Maio, por suspeita da prática de um roubo com recurso a arma branca. Um ficou em prisão preventiva e outro terá de se apresentar bissemanalmente às autoridades. Os detidos têm 29 e 35 anos e estão indiciados de assalto com recurso a arma branca em Janeiro deste ano na cidade de Santarém.

As detenções foram efectuadas através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, após várias diligências de investigação. Segundo a Polícia de Segurança Pública, os dois suspeitos actuaram em coautoria e foram emitidos pela autoridade judiciária mandados de detenção fora de flagrante delito, a fim de os suspeitos serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial.