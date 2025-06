Inestética inaugura “Laboratório de Coisas Inúteis II” em Alhandra

A companhia Inestética, estrutura residente do Palácio do Sobralinho, inaugurou a exposição “Laboratório de Coisas Inúteis II”, um espaço de experimentação artística que propõe uma reflexão crítica sobre a utilidade da arte e a sua relação com os contextos sociais, políticos e culturais contemporâneos. A mostra está em exibição até 29 de Junho na Avenida Sousa Martins, 116, em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, com entrada livre.

A exposição apresenta sete instalações inéditas, fruto do trabalho desenvolvido na segunda edição do laboratório, ao longo de 2025, por um colectivo de artistas emergentes e reconhecidos: Ana Battaglia Abreu, Joana Duarte, Leonor Sousa, Miguel de Sousa Cardinho, Alexandre Lyra Leite, Rui Soares Costa e André Gonçalves.

Com curadoria de Alexandre Lyra Leite, director artístico da Inestética e do artista plástico Rui Soares Costa, o projecto aposta na criação e difusão de práticas artísticas que rompem com os circuitos convencionais, promovendo novas arquitecturas de pensamento e expressão. O “Laboratório de Coisas Inúteis II” pode ser visitado às sextas e sábados, entre as 17h00 e as 22h00, e aos domingos, das 17h00 às 20h00.