Jardim privado em Santarém recebe concerto de música clássica

O espectáculo Música no Jardim, programado para a noite de sábado, 28 de Junho, foi adiado para a noite de 6 de Julho, um domingo, às 22h00. O espectáculo é protagonizado pelo septeto Músicos do Tejo, instrumentistas de sopro que se vão apresentar no centro de um lago situado num antigo jardim privado no interior das muralhas da alcáçova da cidade. A entrada é pela Avenida 5 de Outubro, 36A, em Santarém.

Num ambiente intimista, vão poder escutar-se obras compostas por nomes como Molter, Telemann, Handel, Dampierre, Chedeville e Charpentier. A lotação do espaço é limitada, os bilhetes encontram-se à venda no site da Ticketline.