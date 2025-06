Marchas populares voltam a animar Constância

A vila de Constância recebe no sábado, 21 de Junho, mais uma edição de “Lá Vai a Marcha!”, que celebra os santos populares com música, cor e tradição. A iniciativa, promovida pela câmara municipal em parceria com as juntas de freguesia e a comunidade local, arranca às 21h00 com um desfile desde o Largo Cabral Moncada, seguindo-se actuações junto ao Pezinhos no Rio.

Mais de 200 marchantes vão participar nesta celebração popular, que conta com a presença das seguintes marchas: Marcha Jovem do Clube Estrela Verde, de Constância; Marcha da Universidade da Terceira Idade, de Tramagal; Marcha da Escola dos Sorrisos – Centro de Apoio a Idosos de Rio de Moinhos; Marcha do Chão da Feira (Constância); Marcha da Freguesia de Montalvo; Marcha da Freguesia de Santa Margarida da Coutada. As marchas serão acompanhadas pelas bandas da Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro e da Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência Riomoinhense, de Rio de Moinhos.