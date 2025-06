Sinfonia do Novo Mundo para ouvir em Torres Novas

O Palácio dos Desportos Helena Sentieiro recebe, a 28 de Junho, pelas 21h30, o espectáculo Sinfonia do Novo Mundo, conduzido pelo maestro João Baptista Branco, com a orquestra Alma Mater e os coros Choral Phydellius e Spatium Vocale. No concerto, a Orquestra Alma Mater integrará cerca de 35 estudantes de música, num universo de 90 músicos, marcando o início de um projecto dedicado à formação artística, unindo estudantes e profissionais num ambiente de aprendizagem e partilha - O Estágio de Orquestra Alma Mater. Durante o estágio, os formandos trabalharam com os músicos profissionais da orquestra, num modelo que reforça a transmissão de conhecimento e o crescimento interpretativo. O percurso culmina neste espectáculo, onde a Orquestra Alma Mater, acompanhada pelos coros Choral Phydellius e Spatium Vocale, interpretará a 9ª Sinfonia, de Dvořák, e excertos do Psalm 42, de Mendelssohn. Os bilhetes custam de 16 euros, sendo aplicáveis descontos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Virgínia, nos pontos aderentes Fnac e Worten ou online em bol.pt.