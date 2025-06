Clube de Natação de Torres Novas foi terceiro no Triatlo Longo de Caminha

O Clube de Natação de Torres Novas conquistou o terceiro lugar no Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo de média distância. A equipa masculina composta por Guilherme Pires (7º), Adriano Correia (14º) e Rui Narigueta (21º) concluíram a prova de média distância (1.900m/natação, 90km/ciclismo e 21km/corrida), realizada em Caminha, no terceiro lugar do pódio do campeonato nacional por clubes.

Individualmente, Guilherme Pires sagrou-se Campeão Nacional de Triatlo de média distância no grupo de idades 25/29 anos, enquanto Rui Narigueta alcançou o terceiro lugar, no grupo de idades 45/49 anos.