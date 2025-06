Coruche acolhe dois mundiais de pesca desportiva no rio Sorraia

Coruche volta a estar no centro das atenções da pesca desportiva internacional com a realização de dois Campeonatos do Mundo em simultâneo, nos dias 20 e 21 de Junho. A pista do rio Sorraia, junto à frente ribeirinha da vila, recebe o 26.º Mundial na categoria de Deficientes e o 7.º Mundial na categoria Masters. Estão representados 14 países europeus nas duas competições.

No campeonato destinado a pescadores com deficiência, participam selecções da Bélgica, Croácia, Eslovénia, França, Inglaterra, Itália e Hungria. Já na competição Masters, dedicada a atletas entre os 55 e os 65 anos, competem Alemanha, Chéquia, Eslovénia, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Suíça, Irlanda, Portugal e Hungria.

As equipas iniciam os treinos oficiais a 16 de Junho. A cerimónia de abertura decorre a 17, e a entrega de prémios está marcada para 21 de Junho, após o último dia de competição. O evento inclui também um jantar de encerramento. A organização está a cargo da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva (FPPD), da Fédération Internationale de la Pêche Sportive en Eau Douce (FIPSed) e da Câmara de Coruche, com o envolvimento das associações locais e da comunidade.