Eagle Box é a mais recente novidade de “Os Águias” de Alpiarça

A abertura da Eagle Box Crosstraining no Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça foi o concretizar de um sonho de Joana Ribeiro, a proprietária e treinadora do espaço, de 40 anos, licenciada pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Realizam-se exercícios com o peso corporal, externo ou trabalhando a parte cardiovascular através de bicicleta em remo ou corrida ao ar-livre.

Os exercícios são adaptados à condição e lesões. Há uma avaliação inicial para saber o histórico clínico e de exercício e o espaço funciona sem fidelização. Aberta há dois meses, já conta com 70 inscritos, dos 15 aos 66 anos. Joana Ribeiro trabalhou em ginásios e há quatro anos que trabalha em espaços de crossfit, onde conheceu Ana Ferreira, 60 anos, uma das suas atletas. Ana Ferreira praticava ginásio até ficar grávida e retomou os treinos funcionais há 10 anos. “Nunca é tarde para começar, mas quanto antes melhor. Com a idade começa a ser mais difícil. Sinto-me melhor com 60 anos do que quando tinha 40”, revela.