Futsal feminino da Juventude Ouriense faz a melhor época de sempre

A equipa feminina da Juventude Ouriense garantiu o terceiro lugar da fase final da segunda divisão nacional depois de uma vitória estrondosa por 8-1 frente ao Futsal Campo no dia 7 de Junho no Pavilhão Municipal do Caneiro. Os golos foram apontados por Marta Oliveira, Carolina Silva (2), Cris (3), Margarida Tomaz e Ana Rita Marques. A equipa de Ourém só dependia de si própria e venceu de forma convicta o Futsal Campo, terminando com 23 pontos, mais um que a equipa de Barcelos.

À frente da Juventude Ouriense ficaram as campeãs do GD Árvore e o CP Freixo, as duas equipas promovidas à Liga Placard, o escalão máximo do futsal feminino em Portugal. O jogo que garantiu uma classificação histórica foi também o último do treinador Sérgio Pinto à frente da equipa. Sérgio Pinto foi o timoneiro da equipa deste o início do projecto em 2021/22, somando mais de 100 jogos ao leme da Juventude Ouriense. O percurso do treinador fica marcado pela subida ao Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, a estreia na Taça de Portugal, e o histórico 3.º lugar conquistado na época que agora termina, na primeira presença da Juventude Ouriense na fase de Apuramento do Campeão. Também as jogadoras Ana Rita Marques, Rita Santos e Ana Lúcia Reis completaram 100 jogos ao serviço do clube e foram homenageadas.