Jogadores do Vitória de Santarém celebraram a qualificação - Foto facebook Vitória de Santarém

Juniores do Vitória de Santarém na final four da Taça Nacional de futsal

Equipa de juniores do Vitória de Santarém garantiu a qualificação para a final four da Taça Nacional, feito inédito no futsal da Associação de Futebol de Santarém. Competição joga-se no próximo fim de semana em Sines.