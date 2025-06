Maria Tomé e João Nuno Batista são campeões nacionais de triatlo em elites

Os triatletas do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), Maria Tomé e João Nuno Batista, sagraram-se campeões de triatlo standard em elites, ao vencerem a segunda edição do Triatlo de Faro, que se disputou a 7 de Junho.

Esta prova do campeonato nacional individual de triatlo em elites, no formato de distância standard (1500m/natação, 40km/ciclismo e 10km/corrida), foi mais uma oportunidade para estes atletas conquistarem mais dois títulos nacionais individuais, com o pódio nacional masculino em elites a ser totalmente ocupado com atletas do CNTN, com Gustavo do Canto no segundo e Tiago Fonseca no terceiro lugar. Na prova de grupo de idades, Adriano Correia sagrou-se vice-campeão nacional no grupo de idade 30/34 anos.