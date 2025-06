UDCAS do Sobralinho é vice-campeã nacional de kempo

Época competitiva vai abrandar até à Taça de Portugal, agendada para os dias 1 e 2 de Novembro.

A União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho (UDCAS) esteve em destaque no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores de Kempo, realizado na cidade da Guarda, onde se sagrou vice-campeã nacional. Com uma comitiva de 15 atletas entre mais de 300 participantes de 53 equipas, oriundas de todo o país, a equipa da UDCAS brilhou nas diversas vertentes de combate da competição.

Em comunicado, o clube diz que este resultado vem reforçar o percurso de sucesso que a equipa tem vindo a construir, depois dos excelentes desempenhos já evidenciados no Campeonato Nacional de Formação, que decorreu em Penafiel, onde os jovens atletas da UDCAS também se destacaram. Na prova da Guarda, um dos momentos de maior simbolismo foi a atribuição do Cartão Branco de Fair Play ao atleta Santiago Pereira.

“O trabalho é realizado ao longo de toda a época desportiva para chegar a estes resultados. O nosso crescimento não é apenas em número, mas também em qualidade. Procuro que sejamos uma referência nas artes marciais a nível nacional, sem nunca perder o espírito de família que se vive”, refere o treinador da equipa, Nuno Grilo. Na hora da conquista o técnico lembrou também os restantes nomes da equipa de treinadores que tornam possível os bons resultados: Beatriz Marques, Carolina Fonseca, Érica Aleixo e José Aleixo. Os objectivos do kempo da UDCAS já estão apontados ao próximo desafio: a Taça de Portugal, agendada para os dias 1 e 2 de Novembro, nas Caldas da Rainha.