EB1 de Boleiros e EB1 de Maxieira com reabilitação consignada

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou o auto de consignação referente à reabilitação da EB1 de Boleiros e EB1 de Maxieira. A empreitada foi atribuída à empresa Sociedade de Construções Canhardo, Lda e representa um valor de aproximadamente 68 mil euros e um prazo de execução de 30 dias. Os trabalhos deverão avançar após o término do calendário escolar e irão incluir a pintura interior e exterior do edifício, a substituição de caixilharias e a limpeza de pedras e coberturas. A intervenção visa melhorar as condições da escola, beneficiando toda a comunidade escolar.