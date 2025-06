Exposição conta a história das festas

Segundo o Museu Municipal de Vila Franca de Xira, o testemunho mais antigo das festas de São Pedro em Alverca remonta a uma lápide da Quinta do Galvão, onde se lê que em 1699 D. Pedro II, com o príncipe D. João e o infante D. Francisco, estiveram presentes nas festividades, então organizadas por Francisco Galvão, que incluiu uma largada de toiros. Século e meio mais tarde, em 1840 e 1842, D. Maria II e D. Fernando honraram o antigo concelho com a sua visita em todos os dias das festas. Sabe-se que as Festas de São Pedro não ocorreram todos os anos mas foram sempre marcando presença ao longo da história, aliando aspectos religiosos com os mais profanos arraiais e exposições. A festa foi também acompanhando o crescimento de Alverca e o seu desenvolvimento, passando do largo da igreja para o campo da feira. Ao longo da história, a festa sempre se fez de momentos de arraial, com música popular e petiscos, nunca se descurando a procissão em honra de São Pedro, o padroeiro da cidade. Apesar das transformações, próprias de todos os aspectos do património imaterial, a Festa de São Pedro de Alverca “mantém o seu carácter agregador, juntando gerações, pessoas naturais do lugar e de outras origens, naturais do país e do mundo, em momentos de partilha, ligando o passado com o presente”, lê-se no catálogo de uma exposição alusiva à história das festas de Alverca, que pode ser visitada gratuitamente no Núcleo de Alverca do museu municipal até Agosto de 2026.