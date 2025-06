Fátima recebeu a XLII Peregrinação Militar Nacional

Nos dias 5 e 6 de Junho, Fátima recebeu a XLII Peregrinação Militar Nacional, uma iniciativa promovida pelo Ordinariato Castrense de Portugal e inserida no âmbito do Jubileu da Esperança. O evento reuniu todos os que servem nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança, num momento de devoção a Nossa Senhora de Fátima.

O município de Ourém esteve representado pelo vereador Humberto Antunes, que participou na Celebração Eucarística na Basílica da Santíssima Trindade. O encontro terminou com um almoço convívio entre os participantes na Casa de Nossa Senhora do Carmo.