Marcelo cumpriu a tradição e não faltou à Feira de Agricultura em Santarém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a Feira Nacional de Agricultura (FNA) em Santarém no dia de Santo António e cumpriu a tradição de não faltar ao certame que decorreu até domingo, 15 de Junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA).

Antes do almoço e de uma visita mais demorada à feira, o Chefe de Estado ainda teve tempo para demonstrar que está em forma e não faltaram as habituais selfies com populares e os cumprimentos efusivos. As crianças das escolas de Santarém, que nesse dia visitaram o evento, também tiveram oportunidade de ver e falar com o Presidente Marcelo, que foi homenageado pelo CNEMA com uma placa junto à entrada do complexo de exposições.

Durante o discurso que serviu de aperitivo para o almoço, em que participaram a administração do CNEMA, autarcas, deputados e outros políticos, dirigentes de diversas entidades e diversos expositores, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a “evolução impressionante” da FNA, que considera reflexo da modernização da nossa agricultura, exortou os agricultores a mobilizarem-se na defesa dos seus interesses e garantiu que continuará a visitar o certame após deixar o Palácio de Belém. “Deixo de ser Presidente da República mas não tenciono morrer”, disse em jeito de brincadeira.