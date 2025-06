Município de Ourém recebe representantes diplomáticos do Paraguai

Na manhã de quarta-feira, 4 de Junho, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e a vereadora Isabel Costa receberam, no Salão Nobre do edifício-sede do município, o Embaixador do Paraguai em Portugal, Irineo Raúl Silvero Silvagni, e a Ministra Juana Gloria Rolón Rojas. A visita teve como objectivo dar a conhecer o concelho de Ourém aos representantes diplomáticos e, simultaneamente, aprofundar o conhecimento sobre a realidade do Paraguai. Foram abordadas oportunidades de cooperação e identificadas sinergias que poderão traduzir-se em futuras iniciativas conjuntas, com benefícios para o desenvolvimento de Ourém e do Paraguai.