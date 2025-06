Ourém assina contrato de comodato com o Grupo Desportivo e Cultural Eirapedrense

Foi assinado um contrato de comodato entre o município de Ourém e o Grupo Desportivo e Cultural Eirapedrense, num documento formalizado pelo presidente da câmara municipal, Luís Miguel Albuquerque, que visa a utilização e futura requalificação de parte das instalações da associação. Nos termos do contrato, o Grupo Desportivo e Cultural Eirapedrense cede gratuitamente ao município de Ourém a infra-estrutura e os terrenos exteriores, para instalação de equipamento desportivo e prestação de serviços de apoio à população, com grande potencialidade por estar muito próximo ao Estádio Municipal Papa Francisco. Ficam excluídos deste contrato os espaços actualmente em funcionamento no rés-do-chão, nomeadamente o bar, sala de reuniões, sala de arrumos e casa de banho.