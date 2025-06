Vacinação anti-rábica no concelho de Benavente

A Campanha Oficial de Vacinação Anti-rábica e de Controlo de outras Zoonoses (CVAR 2025) vai decorrer entre 23 e 27 de Junho, no concelho de Benavente, sob responsabilidade da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). A iniciativa insere-se no âmbito do Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses. A vacinação destina-se exclusivamente a cães com mais de três meses de idade que não possuam vacinação anti-rábica válida, ficando excluídos gatos e furões. O médico veterinário nomeado responsável pelo serviço oficial de vacinação anti-rábica no concelho é Miguel Almas.

A identificação electrónica dos animais, através da colocação de microchip e registo no Sistema de Identificação de Animais de Companhia (SIAC), apenas poderá ser realizada em simultâneo com a vacinação anti-rábica. O registo está sujeito ao pagamento adicional de 2,50 euros, somando-se aos 10€ da vacina. Caso seja necessário emitir boletim sanitário, será cobrado mais 1€. Os pagamentos só poderão ser feitos em numerário. O proprietário do animal deverá apresentar-se com Cartão de Cidadão ou documento equivalente.

A vacinação será efectuada nos seguintes locais, dias e horários: no dia 23 de Junho, a campanha decorre às 10h00 no Estaleiro da Câmara, em Samora Correia, e às 14h30 no Café Centro Social, no Porto Alto. A 24 de Junho, os locais de vacinação serão o Café Centro Social, nos Foros da Charneca, às 10h00, e o Largo da Junta, na Barrosa, às 14h30. No dia 25, a vacinação realiza-se apenas às 10h00, no Largo do Centro Social, na Coutada Velha. A 26 de Junho, as acções decorrem às 10h00 no Café Centro Social, nos Foros de Almada, e às 14h30 no Estaleiro da Junta, em Santo Estêvão. No dia 27, os locais de vacinação serão a Sede da ADCRA, nos Arados, às 10h00, e novamente o Estaleiro da Junta, em Samora Correia, às 14h30.