Alexandre Felício quer ser presidente da Assembleia Municipal da Golegã

Alexandre Felício, administrador da Mendes Gonçalves SA, fundador e presidente do Clube de Ténis da Golegã e do Clube de Pesca da Golegã, é cabeça de lista à Assembleia Municipal da Golegã pelo movimento independente 2025 Por Todos.

Alexandre Felício é o cabeça-de-lista do movimento independente 2025 Por Todos à Assembleia Municipal da Golegã. Com mais de três décadas de experiência no sector empresarial, iniciou a sua carreira em 1989 e trilhou um caminho que diz ser de crescimento sustentado em empresas de referência nacional. É administrador da empresa Mendes Gonçalves, acumulando a responsabilidade executiva de director de compras/procurement e logística da empresa.

“Estes cargos exigem visão estratégica, capacidade de liderança e rigor na gestão, competências que quero colocar ao serviço da Golegã e da sua assembleia”, afirma o candidato. Fundador e presidente da direcção do Clube de Ténis da Golegã e do Clube de Pesca da Golegã, acredita no papel do associativismo como motor de cidadania e desenvolvimento local e aceitou o desafio pois acredita no projecto 2025 Por Todos, considerando ser fundamental que a comunidade se envolva activamente na construção do futuro.

Os seus objectivos com a candidatura são reforçar a transparência e a participação cívica na assembleia, assegurar um papel fiscalizador sério, isento e construtivo, promover consensos e diálogo entre todas as forças políticas e continuar a apoiar a gestão autárquica iniciada em 2021. “Quero ser presidente da assembleia municipal com o mesmo espírito com que trabalho, com que fundei as nossas associações e com que vivo a Golegã: com seriedade, compromisso e paixão”, termina.