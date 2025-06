Boletim municipal de Alenquer continua suspenso sem previsão de regresso

O boletim municipal de Alenquer foi retirado e, até ao momento, não voltou a ser publicado, apesar de ter sido anunciado que o projecto entraria numa nova fase. A questão foi levantada pelo vereador da CDU, Ernesto Ferreira, que sublinhou o desaparecimento da revista municipal. Em resposta, o vereador da maioria socialista, Tiago Pedro, reconheceu as dificuldades e esclareceu que gostaria de já ter o boletim em circulação, não só para retomar a comunicação com os munícipes, mas também para lançar a marca Alenquer. Contudo, explicou que os recursos disponíveis na Divisão de Comunicação são “parcos” e que, por opção política, não foi contratada ajuda externa. “Perdemos alguns funcionários e o processo de recrutamento é lento e caduco. Não foi possível avançar como gostaríamos”, afirmou o vereador, acrescentando que gostaria de ver pelo menos um número publicado antes do fim do mandato. Ainda assim, admite que não pode garantir esse objectivo. “A responsabilidade, no limite, é minha. Considerando os recursos que temos, não foi uma prioridade”, disse.